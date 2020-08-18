Miray Daner kimdir, yaşı kaç? Miray Daner dizileri

Miray Daner'in biyografisi merak ediliyor. Kubilay Aka ile olan ilişkisi ile magazin gündeminde çok konuşulan Miray Daner'in hayatı...

MİRAY DANER KİMDİR?

Miray Naz Daner 15 Ocak 1999 doğumlu. Oyunculuğa 7 yaşında başlayan Daner, Papatyam dizisinde 121 bölüm Metin Akpınar'ın torunu "Gonca"yı oynadı. Dersimiz Atatürk filminde Sabiha Gökçen'in küçüklüğünü canlandırdı.İlk başrol deneyimini Disney Channel Türkiye'de yayınlanan Zil Çalınca dizisinde yaşamıştır. Medcezir dizisinde Beren Beylice karakterini canlandıran oyuncu asıl çıkışını Vatanım Sensin dizisindeki Hilal karakteriyle yapmıştır.

MİRAY DANER FİLMLERİ

2010 Dersimiz: Atatürk Sabiha Gökçen (küçüklüğü) Hamdi Alkan

2011 Çınar Ağacı Pelin Handan İpekçi

2013 Arkadaşım Max Melda Murat Şeker

2018-2019 Hürkuş: Göklerdeki Kahraman Selin Kudret Sabancı

MİRAY DANER DİZİLERİ

2008 Bez Bebek Oyuncak Serpil Kutça

2009-2011 Papatyam Gonca Bora Tekay

2010 1 Kadın 1 Erkek Zeynep (çocukluğu) Leyla Yaman

2012 Zil Çalınca Duygu Yağız Alp Akaydın

2012 Zil Çalınca Avı Miray Kerem Çakıroğlu

2012-2013 Merhaba Hayat Dünya Kerem Çakıroğlu

2013-2015 Medcezir Beren Beylice Ali Bilgin

2016-2018 Vatanım Sensin Hilal Taylan Biraderler

2018 Bir Litre Gözyaşı Cihan Yürekli Serhat Şahin

2019 Hakan: Muhafız Kahin Gökhan Tiryaki

2020- Saygı Helen Ali Taner Baltacı