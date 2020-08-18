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18.08.2020 - 12:55 |

Miray Daner kimdir, yaşı kaç? Miray Daner dizileri

Vatanım Sensin dizisindeki rolü ile yıldızı parlayan Miray Daner ile ilgili ayrıntılar merak ediliyor. Bir dönem dizideki rol arkadaşı Kubilay Aka ile birlikte olan daha sonra ayrılan çiftin yeniden bir araya geldiği konuşuluyor. Peki, Miray Daner kimdir, yaşı kaç?

Miray Daner kimdir, yaşı kaç? Miray Daner dizileri
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Miray Daner'in biyografisi merak ediliyor. Kubilay Aka ile olan ilişkisi ile magazin gündeminde çok konuşulan Miray Daner'in hayatı...

MİRAY DANER KİMDİR?

Miray Naz Daner 15 Ocak 1999 doğumlu. Oyunculuğa 7 yaşında başlayan Daner, Papatyam dizisinde 121 bölüm Metin Akpınar'ın torunu "Gonca"yı oynadı. Dersimiz Atatürk filminde Sabiha Gökçen'in küçüklüğünü canlandırdı.İlk başrol deneyimini Disney Channel Türkiye'de yayınlanan Zil Çalınca dizisinde yaşamıştır. Medcezir dizisinde Beren Beylice karakterini canlandıran oyuncu asıl çıkışını Vatanım Sensin dizisindeki Hilal karakteriyle yapmıştır.

MİRAY DANER FİLMLERİ

2010      Dersimiz: Atatürk            Sabiha Gökçen (küçüklüğü)        Hamdi Alkan

2011      Çınar Ağacı          Pelin      Handan İpekçi

2013      Arkadaşım Max Melda   Murat Şeker

2018-2019           Hürkuş: Göklerdeki Kahraman   Selin      Kudret Sabancı

MİRAY DANER DİZİLERİ

2008      Bez Bebek           Oyuncak              Serpil Kutça

2009-2011           Papatyam           Gonca   Bora Tekay

2010      1 Kadın 1 Erkek Zeynep (çocukluğu)       Leyla Yaman      

2012      Zil Çalınca            Duygu   Yağız Alp Akaydın           

2012      Zil Çalınca Avı    Miray    Kerem Çakıroğlu             

2012-2013           Merhaba Hayat Dünya   Kerem Çakıroğlu

2013-2015           Medcezir             Beren Beylice    Ali Bilgin              

2016-2018           Vatanım Sensin Hilal       Taylan Biraderler

2018      Bir Litre Gözyaşı               Cihan Yürekli     Serhat Şahin

2019      Hakan: Muhafız Kahin    Gökhan Tiryaki 

2020-     Saygı     Helen    Ali Taner Baltacı

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