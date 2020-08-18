Miray Daner kimdir, yaşı kaç? Miray Daner dizileri
Vatanım Sensin dizisindeki rolü ile yıldızı parlayan Miray Daner ile ilgili ayrıntılar merak ediliyor. Bir dönem dizideki rol arkadaşı Kubilay Aka ile birlikte olan daha sonra ayrılan çiftin yeniden bir araya geldiği konuşuluyor. Peki, Miray Daner kimdir, yaşı kaç?
Miray Daner'in biyografisi merak ediliyor. Kubilay Aka ile olan ilişkisi ile magazin gündeminde çok konuşulan Miray Daner'in hayatı...
MİRAY DANER KİMDİR?
Miray Naz Daner 15 Ocak 1999 doğumlu. Oyunculuğa 7 yaşında başlayan Daner, Papatyam dizisinde 121 bölüm Metin Akpınar'ın torunu "Gonca"yı oynadı. Dersimiz Atatürk filminde Sabiha Gökçen'in küçüklüğünü canlandırdı.İlk başrol deneyimini Disney Channel Türkiye'de yayınlanan Zil Çalınca dizisinde yaşamıştır. Medcezir dizisinde Beren Beylice karakterini canlandıran oyuncu asıl çıkışını Vatanım Sensin dizisindeki Hilal karakteriyle yapmıştır.
MİRAY DANER FİLMLERİ
2010 Dersimiz: Atatürk Sabiha Gökçen (küçüklüğü) Hamdi Alkan
2011 Çınar Ağacı Pelin Handan İpekçi
2013 Arkadaşım Max Melda Murat Şeker
2018-2019 Hürkuş: Göklerdeki Kahraman Selin Kudret Sabancı
MİRAY DANER DİZİLERİ
2008 Bez Bebek Oyuncak Serpil Kutça
2009-2011 Papatyam Gonca Bora Tekay
2010 1 Kadın 1 Erkek Zeynep (çocukluğu) Leyla Yaman
2012 Zil Çalınca Duygu Yağız Alp Akaydın
2012 Zil Çalınca Avı Miray Kerem Çakıroğlu
2012-2013 Merhaba Hayat Dünya Kerem Çakıroğlu
2013-2015 Medcezir Beren Beylice Ali Bilgin
2016-2018 Vatanım Sensin Hilal Taylan Biraderler
2018 Bir Litre Gözyaşı Cihan Yürekli Serhat Şahin
2019 Hakan: Muhafız Kahin Gökhan Tiryaki
2020- Saygı Helen Ali Taner Baltacı