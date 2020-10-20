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20.10.2020 - 14:19 |

Miray Daner-Kubilay Aka barıştı mı?

Meslektaşı Kubilay Aka ile birlikteliği sona eren oyuncu Miray Daner, “aşk kaldığı yerden devam” haberleri hakkında açıklama yaptı.

Miray Daner-Kubilay Aka barıştı mı?
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Kubilay Aka ile yaşadığı olaylı ayrılık sonrası Miray Daner'in adı tekrar 'barışma' haberleriyle gündeme gelmişti. Daha sonra ise Boran Kuzum’la birlikte rol aldıkları dizide yakınlaştıkları iddia edilen oyuncu, bu iddialara son noktayı koydu.

Boran Kuzum’la sadece arkadaş olduklarını söyleyen Daner, Kubilay Aka ile barışma iddialarını da yalanladı.

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