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14.10.2020 - 10:49 |

Miray Daner yeni rolü hakkında konuştu

‘Saygı-Bir Ercüment Çözer Dizisi' için bambaşka bir görüntüye kavuşan Miray Daner, canlandıracağı 'Helen' karakteri hakkında açıklama yaptı.

Miray Daner yeni rolü hakkında konuştu
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İzleyici karşısına adalet peşinde olan 'Helen' karakteriyle çıkacak olan Miray Daner, “Helen parçalanmış bir ailenin çocuğu. Hayata karşı yerini zamanla öfkenin alacağı kırgınlıkları var. Çoğumuzun isyan ettiği durumlara tepkili ama çoğumuzdan da farklı. 'Helen', isyanlarını kendi adalet arayışına yansıtıyor” dedi.

Magazin Haberleri Bülteni (14 Ekim 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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