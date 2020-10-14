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14.10.2020 - 07:00 |

Moda şovu başladı

Türkiye Tanıtım Grubu (TTG) desteği ve İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nin (İHKİB) organizasyonuyla tamamen dijital platformda gerçekleşecek Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul’un 15’inci sezonu (MBFWI) önceki gün başladı.

Moda şovu başladı
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Dört gün sürecek etkinlikte, ünlü tasarımcı ve markaların yer aldığı 30 defile yayınlanacak. http://www.mbfwistanbul.com adresinden takip edilen moda şovunun ilk gününde Niyazi Erdoğan İlkbahar/Yaz 2021, Tuvanam Vanilla SS 2021 ve Tuba Ergin 2020 Sonbahar-Kış Koleksiyonu Terraform, modaseverlerin beğenisine sunuldu.

Moda şovu başladı


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