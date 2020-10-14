Moda şovu başladı

Dört gün sürecek etkinlikte, ünlü tasarımcı ve markaların yer aldığı 30 defile yayınlanacak. http://www.mbfwistanbul.com adresinden takip edilen moda şovunun ilk gününde Niyazi Erdoğan İlkbahar/Yaz 2021, Tuvanam Vanilla SS 2021 ve Tuba Ergin 2020 Sonbahar-Kış Koleksiyonu Terraform, modaseverlerin beğenisine sunuldu.







