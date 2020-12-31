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31.12.2020 - 16:06 |

Modacı Alexander Wang'e taciz suçlaması

Dünyaca ünlü modacı Alexander Wang, mankenlerine uyuşturucu madde vererek taciz ettiği iddialarıyla gündeme geldi.

Modacı Alexander Wang'e taciz suçlaması
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Moda dünyasında başarılı çalışmalarıyla adından söz ettiren Alexander Wang, bu kez taciz iddialarıyla gündeme geldi. Model Owen Mooney, 2017 yılında yaşanan bir olayı sosyal medya hesabında anlatarak ünlü modacıyı tacizle suçladı.

Mooney, Wang'in kendisini rızası olmadan taciz ettiğini iddia etti ve "2017'de New York'ta bir gece kulubünde müzisyeni izlemek için bekliyordum. Arkadaşlarımdan uzaktaydım ve o kadar kalabalıktı ki kimse hareket edemiyordu. Yanımda duran birisi de hareket edemiyor oluşumuzdan yararlandı ve beni taciz etti. Ben şoka girdiğim için dondum kaldım, daha sonra kim olduğuna bakmak için döndüm ve gördüğüm kişi Alexander Wang'di" açıklamasını yaptı.

Ardından birçok model, sosyal medyada Wang'in onlara uyuşturucu madde verdiğini ve daha sonra da partilerde kalabalıktan yararlanarak kendilerini taciz ettiğini öne sürdü.

Modacı Alexander Wange taciz suçlaması

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