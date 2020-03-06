Moda’da Barok gece

Moda Deniz Kulübü, sportif faaliyetlerin yanı sıra kültür ve sanat etkinlikleriyle de üyelerini bir araya getirmeye devam ediyor. Mekanda önceki akşam, ‘Hülya Botasun ile Sanatçı Sofraları’ organizasyonu düzenlendi. Gecede ressam, İtalya Barok Dönemi’nin ilk feminist sanatçısı Artemisia Gentileschi’nin hayatından kesitleri, konuklara aktardı. Kulübün emektarı Feyyaz Usta da, Gentileschi en sevdiği yemeklerden oluşan bir menü hazırladı. Etkinlik sonunda, Moda Deniz Kulübü Başkanı Teoman Taşpınar, Botasun’a teşekkür plaketi sundu.