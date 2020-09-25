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25.09.2020 - 07:00 | | EMRAH AKÇAAY

Modanın kralı veda etti

‘Türk Modasının Kralı’ olarak bilinen Yıldırım Mayruk, ‘Jübile’ koleksiyonu ile 60 yıllık meslek hayatına veda etti

Modanın kralı veda etti
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Türk modasının büyük terzisi Yıldırım Mayruk ve ‘Terzi Yamağı’ Barbaros Şansal, iş insanı Sait Emir ana sponsorluğunda tarihi Fişekhane’de gerçekleşen tiyatral sunumlu jübileyle meslek hayatlarına veda ettiler. 60 yıl Türk modasına yön veren Yıldırım Mayruk’un sosyal mesafeli son defilesi, Mert Fırat ile Tuğçe Sarıkaya Dağıstan’ın sunumu ve sınırlı sayıda
dostlarının katılımıyla gerçekleşti. Beş bölümden oluşan 60 dakikalık sunumda, Arzum Onan, Çağla Şıkel ve Azra Akın’ın da aralarında bulunduğu 200 model yer aldı. Defilenin sürprizi ise Türkan Şoray’dı. Modelleri ve konukları gözyaşlarına boğan gece için Bülent Ersoy, “Bir devir bitti. Çok kıymetlimizdi. Yıldırım Bey ağlayınca ben de kötü oldum” dedi. 

Modanın kralı veda etti

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