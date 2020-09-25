Modanın kralı veda etti

Türk modasının büyük terzisi Yıldırım Mayruk ve ‘Terzi Yamağı’ Barbaros Şansal, iş insanı Sait Emir ana sponsorluğunda tarihi Fişekhane’de gerçekleşen tiyatral sunumlu jübileyle meslek hayatlarına veda ettiler. 60 yıl Türk modasına yön veren Yıldırım Mayruk’un sosyal mesafeli son defilesi, Mert Fırat ile Tuğçe Sarıkaya Dağıstan’ın sunumu ve sınırlı sayıda

dostlarının katılımıyla gerçekleşti. Beş bölümden oluşan 60 dakikalık sunumda, Arzum Onan, Çağla Şıkel ve Azra Akın’ın da aralarında bulunduğu 200 model yer aldı. Defilenin sürprizi ise Türkan Şoray’dı. Modelleri ve konukları gözyaşlarına boğan gece için Bülent Ersoy, “Bir devir bitti. Çok kıymetlimizdi. Yıldırım Bey ağlayınca ben de kötü oldum” dedi.