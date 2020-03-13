Modaya yatırım yaptılar

Türkiye’de girişimcilik ekosistemini desteklemek ve gelişmesini sağlamak için önemli çalışmalarda bulunan Fethi Sabancı Kamışlı liderliğinde Esas Holding hissedarları; Ali Sabancı, Kazım Köseoğlu, Can Köseoğlu ve Kerem Sabancı Kamışlı, bireysel olarak ilk kez moda sektöründe bir Türk markasına yatırım yaptı. Genç iş insanları, Bünyamin Aydın’ın 2011’de kurduğu, lüks ve çağdaş sokak giyim markası olan Les Benjamins’e ortak oldu. Fethi Sabancı Kamışlı, “Moda sektöründeki ilk yatırımımızı ülkemizi başarıyla temsil eden Les Benjamins’e yapmaktan dolayı çok mutluyuz” dedi.