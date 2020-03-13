MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Modaya yatırım yaptılar
13.03.2020 - 07:00 |

Modaya yatırım yaptılar

Türkiye’de girişimcilik ekosistemini desteklemek ve gelişmesini sağlamak için önemli çalışmalarda bulunan Fethi Sabancı Kamışlı liderliğinde Esas Holding hissedarları; Ali Sabancı, Kazım Köseoğlu, Can Köseoğlu ve Kerem Sabancı Kamışlı, bireysel olarak ilk kez moda sektöründe bir Türk markasına yatırım yaptı.

Modaya yatırım yaptılar

Türkiye’de girişimcilik ekosistemini desteklemek ve gelişmesini sağlamak için önemli çalışmalarda bulunan Fethi Sabancı Kamışlı liderliğinde Esas Holding hissedarları; Ali Sabancı, Kazım Köseoğlu, Can Köseoğlu ve Kerem Sabancı Kamışlı, bireysel olarak ilk kez moda sektöründe bir Türk markasına yatırım yaptı. Genç iş insanları, Bünyamin Aydın’ın 2011’de kurduğu, lüks ve çağdaş sokak giyim markası olan Les Benjamins’e ortak oldu. Fethi Sabancı Kamışlı, “Moda sektöründeki ilk yatırımımızı ülkemizi başarıyla temsil eden Les Benjamins’e yapmaktan dolayı çok mutluyuz” dedi.

Melek Baykal ve Sahrap Soysal'ın corona virüsü tedbiriOyuncu Melek Baykal, arkadaşı Sahrap Soysal ile bir video yayınladı.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Modaya yatırım yaptılar

Modaya yatırım yaptılar

İvana sert seçti! Kim şık kim rüküş?

İvana sert seçti! Kim şık kim rüküş?

Altun hayranlığı virus dinlemedi

Altun hayranlığı virus dinlemedi

ESKİ ASİSTAN VERYANSIN ETTİ!

ESKİ ASİSTAN VERYANSIN ETTİ!

Sıradaki Haber