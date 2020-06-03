Model patronlar

İstanbul cemiyet hayatında şıklıkları ve zarafetleriyle dikkat çeken iki isim Burcu Erçil ve Melda Aksu… Geniş dost çevreleri içinde geçtiğimiz yıllarda yarattıkları moda markasıyla isimlerinden sıkça bahsettiren iki tasarımcı, son günlerde hazırladıkları kıyafetlerin fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. Erçil, Nenuphar markası, Aksu ise mimari şirketinin yanı sıra Mel’s Design markası altında yarattığı kıyafetlerini tanıtıyor.