MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Model patronlar
03.06.2020 - 07:00 |

Model patronlar

İstanbul cemiyet hayatında şıklıkları ve zarafetleriyle dikkat çeken iki isim Burcu Erçil ve Melda Aksu…

Model patronlar
ABONE OL

İstanbul cemiyet hayatında şıklıkları ve zarafetleriyle dikkat çeken iki isim Burcu Erçil ve Melda Aksu… Geniş dost çevreleri içinde geçtiğimiz yıllarda yarattıkları moda markasıyla isimlerinden sıkça bahsettiren iki tasarımcı, son günlerde hazırladıkları kıyafetlerin fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. Erçil, Nenuphar markası, Aksu ise mimari şirketinin yanı sıra Mel’s Design markası altında yarattığı kıyafetlerini tanıtıyor.

Nusret Gökçe'den ırkçılık karşıtı videoABD'de iki restoranı bulunan ünlü etçi Nusret Gökçe, sosyal medya hesabından farkındalık yaratmak için siyahi bir bebeğe süt içirdiği videosunu paylaştı.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Model patronlar

Model patronlar

İlk kez dışarıdalar

İlk kez dışarıdalar

‘Hayatımda kimse yok’

‘Hayatımda kimse yok’

Dördüncü çocuk Veda...

Dördüncü çocuk Veda...

Sıradaki Haber