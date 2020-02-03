Muazzez Ersoy: Bostancı konserine hazırlanıyorum

Alışveriş yapan usta sanatçı, “Şu sıralar dinleniyorum çocuklar, sadece konserlere odaklanmış durumdayım. Bugün de kışlık kendime ve evdekilere bir şeyler almaya geldim. Önümüzdeki ay Bostancı konserimiz var, ona hazırlık yapıyoruz” dedi.

Ersoy, daha sonra yaklaşık üç saat kaldığı alışveriş merkezinden kendisini almaya gelen araçla ayrıldı.