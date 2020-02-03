MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Muazzez Ersoy: Bostancı konserine hazırlanıyorum
03.02.2020 - 13:29 |

Muazzez Ersoy: Bostancı konserine hazırlanıyorum

Şarkıcı Muazzez Ersoy, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’ndeydi. Yalnız başına geldiği alışveriş merkezinde tur atan Ersoy, muhabirlerle lafladı.

Muazzez Ersoy: Bostancı konserine hazırlanıyorum

Alışveriş yapan usta sanatçı, “Şu sıralar dinleniyorum çocuklar, sadece konserlere odaklanmış durumdayım. Bugün de kışlık kendime ve evdekilere bir şeyler almaya geldim. Önümüzdeki ay Bostancı konserimiz var, ona hazırlık yapıyoruz” dedi.

Ersoy, daha sonra yaklaşık üç saat kaldığı alışveriş merkezinden kendisini almaya gelen araçla ayrıldı.

Magazin Haberleri Bülteni (03.02.2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan gelişmeleri...
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Adem Kılıçcı ve Hakan Hatipoğlu maç öncesi yemekte

Adem Kılıçcı ve Hakan Hatipoğlu maç öncesi yemekte

Feryal Gülman alışverişte

Feryal Gülman alışverişte

Ezgi Mola tek başına sinemada

Ezgi Mola tek başına sinemada

Ünlü sanatçı Ahmet Mekin'in eşi yaşamını yitirdi

Ünlü sanatçı Ahmet Mekin'in eşi yaşamını yitirdi

Sıradaki Haber