Muazzez Ersoy: Hava almak için çıktık

Corona virüs nedeniyle özel şoförlü aracının arka koltuğunda oturan Ersoy'un Şanslı adlı köpeğinin ise ön koltukta olduğu görüldü. Pandemi süresince evinde izole olarak vakit geçiren Ersoy, "Hava almaya çıktık" dedi. (Hürriyet)