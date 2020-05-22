22.05.2020 - 07:44 |
Muazzez Ersoy: Hava almak için çıktık
Ünlü sanatçı Muazzez Ersoy, önceki gün Bebek trafiğinde objektife yansıdı.
Corona virüs nedeniyle özel şoförlü aracının arka koltuğunda oturan Ersoy'un Şanslı adlı köpeğinin ise ön koltukta olduğu görüldü. Pandemi süresince evinde izole olarak vakit geçiren Ersoy, "Hava almaya çıktık" dedi. (Hürriyet)
Ceyhun Fersoy’dan güldüren Acun Ilıcalı ve Berkan taklidiKendisi gibi oyuncu Begüm Öner ile evli olan Ceyhun Fersoy, sosyal medya hesabından paylaştığı eğlenceli videolarla dikkat çekiyor. Oyuncu, son olarak 'Survivor 2020'nin dikkat çeken yarışmacısı Berkan ile Acun Ilıcalı’nın arasındaki 'tranquilo' diyaloğunun taklidini yaptı.