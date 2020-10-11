Muazzez Ersoy: Kalabalıktan uzak durmaya çalışıyorum

Tek başına alışverişe çıkan Muazzez Ersoy, "Çok kısa bir işim vardı onun için geldim. Bu süreçte kalabalıktan elimden geldiğince uzak durmaya ve kalabalık ortamlarda bulunmamaya çalışıyorum. Fakat burasıda güvenlik ve pandemi kurallarına uyan bir yer olduğu için burayı tercih ettim. Çok kısa bir işim var onu halledip hemen çıkacağım" açıklamasında bulundu.