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11.10.2020 - 16:53 |

Muazzez Ersoy: Kalabalıktan uzak durmaya çalışıyorum

Şarkıcı Muazzez Ersoy, geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi.

Muazzez Ersoy: Kalabalıktan uzak durmaya çalışıyorum
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Tek başına alışverişe çıkan Muazzez Ersoy, "Çok kısa bir işim vardı onun için geldim. Bu süreçte kalabalıktan elimden geldiğince uzak durmaya ve kalabalık ortamlarda bulunmamaya çalışıyorum. Fakat burasıda güvenlik ve pandemi kurallarına uyan bir yer olduğu için burayı tercih ettim. Çok kısa bir işim var onu halledip hemen çıkacağım" açıklamasında bulundu.

Nusret'in nasırlı elleri sosyal medyayı salladı'Salt Bae' hareketiyle ünlenen Nusret Gökçe, nasırlı elleriyle gündem oldu. Nusret'in ellerini görenler “Ağırlık kaldırmaktan nasır tutmuş. O tırnaklarını kessin" yorumları yaptı.
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Cadde Yazarları

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