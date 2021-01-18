‘Mücadeleme devam edeceğim’

Almanya’da ‘Müthiş Türk’ olarak tanınan iş insanı İlhan Doğan, yönetim kurulu başkan yardımcılığına kadar yükseldiği Almanya kökenli LR Kozmetik’e dava açmaya hazırlanıyor. 2010 yılından itibaren şirketle zorlu bir süreç yaşamaya başladığını dile getiren Doğan, “2016’da tüm ilişkilerimi kesmeme rağmen halen LR yöneticilerinin hukuk dışı yaklaşımıyla mücadele ediyorum” şeklinde konuştu. LR Health ve Beauty şirketinin dünya markası haline gelmesinde, kendisinin geliştirdiği stratejilerin büyük katkısının olduğunu belirten iş insanı, yöneticilerin servetine el koyduğunu iddia edip, “Yıllık 200 milyon euro kaybıma rağmen hukuki zeminde bu mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim” dedi.