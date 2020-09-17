Mucize Doktor 30. yeni bölüm fragmanı yayında mı? - Mucize Doktor 29. son bölüm izleme linki yayınlandı mı?

Mucize Doktor 29. son bölümüyle izleyicisiyle buluştu. FOX TV'nin kısa sürede büyük ilgi gören dizisinin yeni bölümünde Ali, Nazlı’yla ilişkilerini bir ileriki aşamaya taşımaya karar verdi ve ortalık karıştı. Peki gözlerin çevrildiği Mucize Doktor 29. yeni bölüm fragmanı ve 28. son bölüm kesintisiz izleme linki yayınlandı mı?



MUCİZE DOKTOR 29. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



Berhayat Hastanesi’nde sıradan bir gündür; Ali, Nazlı’yla ilişkilerini bir ileriki aşamaya taşımaya kararlıdır ama bunu nasıl yapacağını tam bulamaz. Beliz artık iyiden iyiye hamile Kıvılcım’la kavga eder ve Tanju, Damla yerine gelen yeni cerrahi asistanı Doruk ilk iş gününe geç kaldığı için küplere biner…



Ve ansızın bir görünmez kaza bütün hastaneyi kaosa boğar.Önce acil servis sonra bütün hastane yaralılarla dolup taşmaya başlar. Henüz kimse fark etmese de hastane ahalisinden önemli biri de yaralıların içindedir. Polis ve itfaiye olayı kontrol altına almaya uğraşır. Hastane kaynakları son damlasına kadar kullanılır. Ve bütün bu kaosun tam ortasında, en kritik anda, Ali doktorluğa ilk başlarken verdiği sözü hatırlar. Ali sözünü tutar.



Ama bu sözün bedeli birçok kişi için çok ama çok ağır olacaktır.

MUCİZE DOKTOR 30. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



Mucize Doktor 30. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...



MUCİZE DOKTOR 29. SON BÖLÜM İZLEME LİNKİ



Mucize Doktor 29. son bölüm full kesintisiz izleme linki yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...