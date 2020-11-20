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20.11.2020 - 09:37 |

Mucize Doktor 39. bölüm fragmanı ekrana geldi! Mucize Doktor 38. son bölüm özeti

Mucize Doktor 38. son bölüm yayımlandı. Sevilen dizide Ali ile Nazlı arasında ipler gerilir. Babasını hayatından çıkaran Nazlı, aradığını Ali'de bulamaz. Mucize Doktor 39. yeni bölüm fragmanı ise sevenlerinin beğenisine sunuldu. Diziseverler, Mucize Doktor 38. bölüm full izle sorgusunu aratıyor. İşte, detaylar...

Mucize Doktor 39. bölüm fragmanı ekrana geldi! Mucize Doktor 38. son bölüm özeti
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Ali ile Nazlı'nın sınavı bitmemiştir. Sevdiği kadını mutlu edemediğini düşünen Ali, çevresindeki herkesi kendisinden uzaklaştırır. Tanju, Ferman'ın görevini Ferda'ya verir. Hastanede de işler karışmış durumdadır. Öte yandan Ferman ile Beliz çifti yollarına ayrı devam etme kararı alır. Mucize Doktor 39. yeni bölüm fragmanında, Ferda, kendisine verilen görevin ağırlığı altında kalır. Tüm çabalarına rağmen ise Ali, artık severek de olsa Nazlı ile değildir. 

MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Babasını hayatından çıkaran Nazlı, aradığı teselliyi Ali’de bulamayınca ikili şimdiye kadar yaşadıkları en büyük ilişki krizinin eşiğine gelirler. Ali, Nazlı için değişmenin yollarını aramaya başlar ve bu süreçte değer verdiği herkes ve her şey ondan uzaklaşır. Önce öfkeli bir hasta yakını Ali’yi istemez. Sonra Leyla’ya alışmaya çalışan Beliz bebeği 48 saatliğine alıkoyar. Ve Adil, Ali’yi ihmal ederek vakasını kişiselleştiren Ferda’nın üstüne titrer. Gittikçe köşeye sıkışan ve köşeye sıkıştıkça da kendini daha çok zorlayan Ali’ninse aklında tek bir soru vardır: Hayat, Nazlı’nın dediği gibi bir seçim midir? Yoksa bazı şeyleri hayat bizim için mi seçer?

Magazin Haberleri Bülteni (20 Kasım 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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