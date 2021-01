Mucize Doktor Güneş ayrıldı mı? Güneş rolünü oynayan Korhan Herduran kimdir, neden diziden ayrıldı?

Korhan Herduran, FOX ekranlarının sevilen dizisi Mucize Doktor oyuncu kadrosunda yer alıyordu. Sevilen oyuncu dizide Güneş Hemşire rolü ile izleyici karşısına çıkıyordu. Güneş Hemşire Korhan Herduran Mucize Doktor'dan ayrıldı mı? İşte, detaylar...

MUCİZE DOKTOR GÜNEŞ AYRILDI MI?

Dizinin, sempatikliği ile dikkat çeken oyuncusu Güneş Hemşire yani Korhan Herduran, oyuncu kadrosundan çıktı. Başarılı isim sosyal meydandan yaptığı paylaşımla Mucize Doktor'dan ayrıldığını açıkladı. Herduran paylaşımında;'' Eveet bir şekilde geldik Mucize Doktor serüveninin sonuna...

İsmi gibi bizi mucizelere tanık eden bir proje oldu. Rol arkadaşlarım dostlarım oldu, birlikte oynamaya can attık, Berhayat Hastanesi’ne birlikte can verdik. Kamera arkasında ki tüm ekip alkışın çoğunu hak ediyor. Kendi adıma hepsini alkışlıyorum. Bizi evlerinize kabul eden siz sevgili seyircilerimize şükranlarımı sunmayı borç bilirim. Bizim işler böyledir birden başlar birden biter bazen. Sevginin, saygının, liyakatin, adaletin esas olduğu sağlıklı bir Dünya’da yeniden yeni hikayelerle buluşmak dileğiyle Güneş’imin son sözünün altını çizmek isterim; “Ben gerçekten inanıyorum. Her şey hepimiz için çok güzel olacak!” Sevgilerimle... '' ifadelerine yer verdi.

KORHAN HERDURAN KİMDİR?

Herduran, 6 Ağustos 1988 tarihinde Antalya'da dünyaya geldi. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuvarı Tiyatro bölümünden mezun oldu. Herduran ilk olarak Üsküdar'a Giderken dizisinde rol almıştır. Ardından İşler Güçler dizisinde yer aldı. 2013 yılında yine Selçuk Aydemir 'in yönettiği Düğün Dernek filminde oynadı. Herduran Kardeş Payı dizisinde Muhasebeci Oğuzhan karakterini canlandırmıştır. 2016 yılında bir sezon Güldür Güldür Show 'a geldi. Burada Samet karakterine hayat verdi. Son olarak 2019'dan 2021'e kadar Mucize Doktor dizisinde Güneş Hemşire karakterini canlandırdı.