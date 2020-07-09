'Mucize Doktor'a yeni oyuncu

Corona virüs salgınından dolayı mart ayında sezonu noktalayan 'Mucize Doktor'un çekimlerine önümüzdeki günlerde yeniden başlanacak. Taner Ölmez'in Doktor Ali Vefa rolünü canlandırdığı 'Mucize Doktor'un yeni sezonuna sürpriz karakterler de katılacak.

HAKAN KURTAŞ, DOKTOR DORUK ROLÜNÜ CANLANDIRACAK

Doruk karakterine hayat verecek sevilen oyuncu Hakan Kurtaş, dizinin 29. bölümünden itibaren ekranlarda olacak. Sürprizli ve zor geçmişiyle ön plana çıkacak Doruk, Berhayat Hastanesi’nde yeni doktor rolünü üstlenecek. Ali Vefa (Taner Ölmez) ile zaman zaman tersleşecek ve yarışacak.

SEDA BAKAN DA KADROYA KATILDI

Mucize Doktor'da rol alan Merve Dizdar ise yeni sezonda yer almayacak. Merve Dizdar'ın yerine ise ünlü oyuncu Seda Bakan, dizinin kadrosuna dahil oldu. Bakan, doktor olarak sevenlerinin karşısına çıkacak.