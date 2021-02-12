'Mucize Doktor'da şok ayrılık! Ünlü oyuncudan duygusal mesaj

'Mucize Doktor'da 'Adil Hoca' karakterini canlandıran Reha Özcan, son bölümde ölüm sahnesiyle diziden ayrıldı. Adil Hoca'nın veda sahnesi, izleyenlere duygusal anlar yaşattı.

REHA ÖZCAN'DAN 'ADİL HOCA' AÇIKLAMASI

Reha Özcan, son bölümün ardından YouTube kanalından diziye veda mesajı paylaştı. Usta oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

"Adil olmak çok zor özellikle bu tencere dipli dünyada. Ben bir Ali'ye tutuldum onun hayat bulması için çok sevdim onu. Adil öldü ama şimdi sıra sizde. İhtiyacınız olan sevgiyi Adil olup attırın birbirinize çünkü bu dünyada siz de dahil olmak üzere bir çok Ali var. Yardımlaşma saygının en temel kuralı. Dünyayı iyilik kurtarır. Hep birlikte iyiliğe kaçalım.

Bana gösterdiğiniz teveccühe minnettarım. 'Mucize Doktor'da bu karakteri oynamama vesile olan herkese çok teşekkür ederim. Muhteşem bir ekipten ayrılmanın hüznü içinde olsam da yarın çok güzel bir gün olacak. Yeni bir karakterin dünyasında buluşmak üzere şimdilik hoşçakalın."