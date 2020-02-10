Müge Boz’dan eşine destek

Caner Erdeniz, bir kadına ‘Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı’ suçundan iki yıl hapis cezasına çarptırılmasına eşi Müge Boz’la Instagram’da açıklık getirdi. Basketbolcu, “Bir mekan çıkışı tanıdığım birini gördüğümü zannedip, omzuna dokundum. Sonra o olmadığını anlayıp, ‘Pardon’ dedim. İki hafta sonra karakoldan arandım, ifadem istendi. Olayın buraya geleceğini düşünmediğim için, avukatımı bile aramadan gittim. Kişiden yanlış anlaşılma için özür dilerim” açıklamasını yaptı. Boz ise video’nun sonunda, “Her koşulda yanında olduğumu söylemek istiyorum” diyerek, eşine sarıldı.