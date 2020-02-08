‘Muhafız’ı Türkiye’ye getirdi

İş insanı, uzun süredir yurt dışındaki eseri, İstanbul Sanat ve Medeniyet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çebi katkılarıyla İstanbul’a getirtti. Osmanlı’da birçok padişahın savaş dönemlerinde giydiği ‘Tılsımlı Gömlek’ ya da ‘Muhafız’ olarak adlandırılan yeleğin üstünde, 55 süre bulunuyor. Akkuş, “Dünyanın neresinde Türk-İslam eseri varsa bulup Türkiye’ye getirmeyi misyon edindim” diye konuştu.