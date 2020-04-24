MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Muhteşem ikili canlı yayında ‘Evde Kal’ diyecek
24.04.2020 - 08:18 |

Muhteşem ikili canlı yayında ‘Evde Kal’ diyecek

Poll Production ve Demirören Medya iş birliğiyle izleyiciyle buluşan ‘Evde Kal’ organizasyonunda Merve Özbey ve Fettah Can hayranlarıyla buluşuyor. Konser ve canlı yayın 24 Nisan akşamında Youtube’da olacak.

Muhteşem ikili canlı yayında ‘Evde Kal’ diyecek

Demirören Medya’nın ‘#EvdeKalMüzikleKal’ konsepti, Poll Production sanatçılarının Youtube üzerinden konserlerinin yayınlanmasıyla devam ediyor. Türkiye’nin ünlü müzisyenlerinin verdikleri konser ve canlı yayınların bu kez konuğu Merve Özbey ve Fettah Can olacak.

Türk Pop Müziğinin iki güçlü sesi Merve Özbey ve Fettah Can aynı yayında bir araya gelecek, dinleyiciler müziğe doyacak. İki şarkıcı önce canlı yayınla hayranlarına seslenecek. Ardından ikilinin daha önce gerçekleşen konser yayını seyirciyle buluşacak. Özbey, geceye özel hazırladığı repertuvarıyla türkülerden pop müziğe, arabesk müzikten rock parçalara uzanan geniş repertuvarıyla dinleyicilere renkli bir müzik dinletisi sunacak. Başarılı müzisyen Fettah Can da sevilen şarkıları ve gitarı ile misafirlere romantik bir akşam yaşatacak.

Yayın ve konser, 24 Nisan Cuma saat 21.30’da https://www.youtube.com/user/PollProductionWeb/featured adresinden izlenebilecek.

 Merve Özbey&Fettah Can’ın ardından Hande Yener, Hakan Altun&Cengiz Kurtoğlu, Deniz Seki&Rafet El Roman, konserleri ve canlı yayınları ile organizasyon devam edecek.

Gülhane Parkı’nda Mazhar, Fuat konseriTürkiye Büyük Millet Meclisi'nin ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılı nedeniyle İstanbul Valiliği tarafından düzenlenen organizasyonda Mazhar Alanson ve Fuat Güner, Gülhane Parkı'nda konser verdi.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Berber Jessica

Berber Jessica

‘İkisine de benzemiş’

‘İkisine de benzemiş’

‘Evde kal’ diyecekler

‘Evde kal’ diyecekler

Kötü günleri anlattılar

Kötü günleri anlattılar

Sıradaki Haber