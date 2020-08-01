Bodrum Gündoğan’daki BVS Bosphorus Resort Hotel ve Günay Restaurant’ın gürültü kirliliği yaptığını iddia ederek şikayetçi olacağını söyleyen Müjde Ar’a dava şoku... Otel yetkilileri, yaptığı yazılı açıklamada sanatçıya dava açtıklarını belirterek, “Tüm yasal izinlerimizin tam olmasına rağmen bizleri uzun zamandır şahsen ve aracılarla rahatsız ediyor. Emekli sanatçımız, haksız taleplerine karşılık bulamayınca bu defa resmi makamları ve medyayı manipüle ederek işletmemize zarar verme yolunu seçti” ifadelerini kullandı.