Mumya Geri Dönüyor filmi konusu ve oyuncu kadrosu! Mumya Geri Dönüyor filmi kaç yılında çekildi?

Mumya Geri Dönüyor filmi konusu ve oyuncu kadrosu bu akşam filmi izlemeyi düşünen vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. 2001 yılında vizyona giren Mumya Geri Dönüyor filmi 1935 yılında Mumya'nın 10 yıl aradan sonra geri dönmesi ve dehşet saçmasını konu alıyor. İşte Mumya Geri Dönüyor filmi konusu ve oyuncu kadrosu...

MUMYA GERİ DÖNÜYOR FİLMİ KONUSU

Yıl 1935. Mumya’nın geri dönerek dehşet saçmasının ardından 10 yıl geçmiştir. Rick O’Connell Evelyn ile evlenmiştir ve 9 yaşında bir oğulları vardır. Fakat Imhotep’in mumyalanmış bedeni Londra’da bir müzeye nakledilince, lanetli efsane bir kez daha dehşet saçmaya başlar. İşin kötüsü, Imhotep’inkinden daha güçlü bir ruh da devrededir bu kez! İki gizemli varlığın çarpışmasına sahne olan dünyanın kaderi bir kez daha O’Connell’ların elindedir...

Stephen Sommers Mumya’da başarılı olan aynı kadroyu daha da sofistike bir devam filmi için geri toplamış ve hareketperver seyirciyi tam kalbinden vurmuş. Pankreas güreşçisi The Rock’a dikkat.

MUMYA GERİ DÖNÜYOR FİLMİ OYUNCULARI

Brendan Fraser (Richard "Rick" O'Connell)

Rachel Weisz (Evelyn "Evie" Carnahan-O'Connell Prenses Nefertiri)

John Hannah (Jonathan Carnahan)

Arnold Vosloo (Baş Rahip Imhotep)

Oded Fehr (Ardeth Bey)

Dwayne Johnson (Akrep Kral)

Freddie Boath (Alexander "Alex" O'Connell)

Patricia Velásquez (Meela Nais Anck-Su-Namun)

Alun Armstrong (Baltus Hafez)