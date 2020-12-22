Murat Başaran kimdir, kaç yaşında? Murat Başaran biyografisi...

Murat Başaran kimdir sorusu merak içerisinde araştırma konusu olmaya devam ediyor. 2000'li yılların başında çıkardığı albümler ve birçok sanatçıya verdiği besteler ile adından söz ettiren Murat Başaran Demet ve Alişan'la Sabah Sabah programına konuk olmaya hazırlanıyor. 2005 Aralık ayında Sana Ölürüm adlı üçüncü albümü ile müzik kariyerinde önemli bir başarı elde eden Murat Başaran hakkında merak edilenleri sizler için derledik.

MURAT BAŞARAN KİMDİR?

Ahmet Murat Başaran, ya da bilinen adıyla Murat Başaran (d. 4 Haziran 1974; Ankara), Türk şarkıcı, söz yazarı ve besteci.

Murat Başaran 1997 yılında katıldığı Pop Show adlı beste yarışmasında 2. olarak dikkat çekti. Şahin Özer'in de keşfi ile 1999 Kasım ayında Azıcık Ucundan adlı ilk albümünü çıkarmıştır. 3 yıl sonra Hadi Sende Kudur albümünü 2002 Ağustos ayında çıkarmıştır. Hakan Peker'in 2000 yılına damgasını vuran Karam şarkısının söz yazarıdır. Bu dönemde başta Yalın, Gökhan Özen, Emel Müftüoğlu, Sezen Aksu olmak üzere diğer sanatçılara verdiği besteler ve Gülben Ergen'e yazdığı şarkıya da dikkat çekmiştir.

Murat Başaran, 2005 Aralık ayında Sana Ölürüm adlı üçüncü albümüyle müzik kariyerindeki en başarılı dönemlerini yaşamış ve çıkışını devam ettirmeyi başarmıştır. Bu albümdeki Nankör ve Sana Ölürüm adlı şarkıları müzik listelerinde zirveye oturmuştur. 2,5 yıl aradan sonra 7 Ocak 2008'de Canın Sağolsun adlı albümünü çıkardı. 2013 yılında İşte O Sensin adlı albümü ile tekrar müzik listelerinde yer almıştır.

Diskografi

Albümleri

Azıcık Ucundan (1999)

Hadi Sende Kudur (2002)

Sana Ölürüm (2005)

İşte O Sensin (2013)

Single'ları

"Canın Sağolsun" (2008)

"Yaşamak Siyah Beyaz" (2016)

"Küsülmez Aşka" (2016)

"Haydi Türkiye!" (2016)

"Ya Ya Ya" (2017)

"Gizli Saklım" (2018)

"Yana Yana" (feat. Yıldız Tilbe) (2019)

"Sabır" (2020)

"Bırakmam Seni" (feat. Ömür Gedik) (2020)

"Leyla" (2020)