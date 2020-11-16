Murat Başaran kimdir? Murat Başaran nereli, kaç yaşında?

Nankör, Sana Ölürüm gibi şarkılarla sevilen sanatçı Murat Başaran, Hakan Peker'in Karam şarkısının yazarıdır. Diğer yandan birçok sanatçıya şarkı sözü ve beste veren Murat Başaran evli mi? Murat Başaran kim? İşte, detaylar...

MURAT BAŞARAN KİMDİR?

Başarılı sanatçı, Ahmet Murat Başaran tam adına sahiptir. 4 Haziran 1974 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Başaran, 1997 yılında katıldığı Pop Show adlı beste yarışmasında 2. oldu ve adını bu şekilde duyurdu. Şahin Özer'in de keşfi ile 1999 Kasım ayında Azıcık Ucundan adlı ilk albümünü çıkardı. 3 yılın ardından Hadi Sende Kudur albümünü 2002 Ağustos ayında çıkardı. Hakan Peker'in 2000 yılına damgasını vuran Karam şarkısının söz yazarı da olan Murat Başaran; Yalın, Gökhan Özen, Emel Müftüoğlu, Sezen Aksu gibi sanatçılara verdiği bestelerle bilinir.

Murat Başaran, 2005 Aralık ayında Sana Ölürüm adlı üçüncü albümünü çıkararak yükselişini sürdürdü. Bu albümdeki Nankör ve Sana Ölürüm adlı şarkıları müzik listelerinde zirvede yer aldı. 2,5 yıl aradan sonra 7 Ocak 2008'de Canın Sağolsun adlı albümünü çıkardı. 2013 yılında İşte O Sensin adlı albümü ile yeniden listelerdeki yerini aldı.

Şarkıları ile ses getiren sanatçı Murat Başaran 2013 yılından bu yana Pınar Başaran ile evlidir.

ŞARKILARI

Albümler:

Azıcık Ucundan (1999)

Hadi Sende Kudur (2002)

Sana Ölürüm (2005)

Canın Sağolsun (2008)

İşte O Sensin (2013)

Klipler:

Azıcık Ucundan

Dert Değil

Başı Belalı Yar

Ya Ya Ya

Yok Canımın İçi

Seni Üzerler

Bir Öpücük Kesmez

Yetti Gari

Nankör

Sana Ölürüm

Değer Bilmezlere

Sarmaş Dolaş

Canın Sağolsun

Kader Bu

Sanadır Yar

Yıkılsın Meyhaneler

Vicdansız

Kara kilit

Mağrur

Alev Alev

İşte O Sensin

Gülümse Anne