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03.03.2020 - 17:55 |

Murat Boz ile Deren Talu aşk mı yaşıyor?

Şarkıcı Murat Boz ile Defne Damyeli'nin büyük kızı Deren Talu’nun, katıldıkları bir partide yakınlaştıkları iddia edildi.

Murat Boz ile Deren Talu aşk mı yaşıyor?

Aslı Enver’den 3.5 ay önce ayrılan Murat Boz ile en son Kerim Sabancı ile birlikte olan Deren Talu'nun, mimar Efe Kesgün'ün doğum günü partisinde yakınlaştığı ileri sürüldü.

Geçtiğimiz günlerde annesi Defne Samyeli ile doğum günü partisine katılan Deren Talu'nun, arkadaşları aracılığıyla şarkıcı Murat Boz'la tanıştığı iddia edildi. Partide birlikte zaman geçiren ikilinin, arkadaşlıklarını ileri noktaya taşıdığı konuşuluyor. Yeni bir ilişkiye başlayan çiftin, birlikteliklerini bir süre gizli tutma kararı aldığı konuşuluyor.

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    Cadde Yazarları

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