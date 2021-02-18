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18.02.2021 - 10:50 |

Murat Boz'dan dikkat çeken paylaşım

Şarkıcı Murat Boz, yakın dostu Yağız Aksu'nun doğum gününü Instagram'dan yaptığı paylaşımla kutladı. Ünlü şarkıcının Aslı Enver aracılığıyla tanıştığı arkadaşının yeni yaşını kutlaması, Enver'le barışma iddialarını yeniden gündeme getirdi.

Murat Boz'dan dikkat çeken paylaşım
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İlişkilerini bitirdikten sonra her yaptıkları olay olan Aslı Enver ve Murat Boz, hayranları tarafından sosyal medyada sık sık konuşulup, fotoğrafları yan yan getiriliyor. Aslı Enver'in de geçtiğimiz hafta Murat Boz'un yanlışlıkla bir hayran sayfasını takip etmesi, barışma iddialarını yeniden gündeme getirmiş, hayranlarını sevindirmişti.

BARIŞMA İDDİALARI YENİDEN GÜNDEME GELDİ
Bu olayın ardından ikili bu kez Boz'un paylaşımı ile konuşuldu. İkilinin hayranları, ünlü şarkıcının, Aslı Enver aracılığıyla tanıştığı arkadaşı Yağız Aksu'nun doğum gününü "İyi ki doğdun Yağız'ım." notuyla kutlaması sonrası hareketlendi. Hayranları, "Sizi ancak Yağız bir araya getirir.", "Lütfen onları barıştır." şeklinde yorumlar yaptı.

Murat Bozdan dikkat çeken paylaşım

ÜNLÜ ŞARKICININ PAYLAŞIMI ÇOK KONUŞULMUŞTU
Geçtiğimiz hafta Murat Boz, sosyal medya hesabından, "Ben yine bekledim seni. En iyi ben özledim seni. Göze al yollarımı..." notuyla bir fotoğraf paylaşmıştı. Boz'un takipçileri bu paylaşımı Aslı Enver'e yorarak, "Murat, Aslı Enver'e mesaj yolluyor." yorumları yapmıştı.

Murat Bozdan dikkat çeken paylaşım

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    Cadde Yazarları

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