MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Murat Boz’dan özlem dolu paylaşım
07.04.2020 - 14:12 |

Murat Boz’dan özlem dolu paylaşım

Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan Murat Boz, ailesine duyduğu özlemi dile getiren bir paylaşım yaptı.

Murat Boz’dan özlem dolu paylaşım

Corona virüs nedeniyle evden çıkmayan Murat Boz, karantina günlerinde ailesine duyduğu özlemi dile getirdi. Instagram hesabından ailesiyle birlikte olduğu anların fotoğraflarını yayınlayan Boz, şöyle dedi:

“Bir hasret #tbt' si (sene 2018)… Halalarım, kuzenlerim, kuzenlerimin çocukları, annem, babam, abim… Nesiller yan yana… Çok kıymetli.. O anların daha da kıymetli olduğunu fark ettiğimiz bir süreçten geçiyoruz. Hepimiz için hasretlerin sağlıkla, sıhhatle, bir an önce sona ermesini diliyorum. Hayırlı Kandiller…”

Murat Boz’dan özlem dolu paylaşım

Enis Arıkan'ın kuş kurtarma mücadelesiOyuncu Enis Arıkan’ın panjuruna kuş sıkıştı. Havluyla kuşu kurtarmaya çalışan Arıkan, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Emrah Erdoğan, Diyarbakır’a yardım gönderdi

Emrah Erdoğan, Diyarbakır’a yardım gönderdi

Alec Baldwin beşinci kez baba oluyor

Alec Baldwin beşinci kez baba oluyor

Müjde Ar: Torunlarımızı göremiyoruz

Müjde Ar: Torunlarımızı göremiyoruz

Ece Sükan tedbiri elden bırakmadı

Ece Sükan tedbiri elden bırakmadı

Sıradaki Haber