29.09.2020 - 14:07 |
Murat Cevahir dostlarıyla bir araya geldi
İş insanı Murat Cevahir, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere takıldı.
Sabah saatlerinde geldiği alışveriş merkezinde yakın dostlarıyla buluşan iş insanı, yaklaşık üç saat kaldığı restoranda koyu bir sohbete oturdu. Cevahir'in neşeli ve keyifli hali gözlerden kaçmadı.
Tuğçe Özbudak ile Melikhan Kılıçarslan evlendi!Bir dönem 'Adanalı' dizisinde canlandırdığı 'Pınar' karakteriyle şöhreti yakalayan oyuncu Tuğçe Özbudak, sevgilisi Melikhan Kılıçarslan ile nikah masasına oturdu. İkilinin şahitliğini Özbudak'ın 'Adanalı' dizisindeki rol arkadaşı Umut Oğuz yaptı. Oğuz'un tören sırasında damada "Emin misin?" diye sorması davetlileri güldürdü.