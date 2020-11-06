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06.11.2020 - 15:41 |

Son dakika...Murat Göğebakan’ın eski eşi Sema Bekmez hayatını kaybetti

Merhum şarkıcı Murat Göğebakan’ın eski eşi Sema Bekmez (51), bu sabah şeker komasına girerek yaşamını yitirdi.

Son dakika...Murat Göğebakan’ın eski eşi Sema Bekmez hayatını kaybetti
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Menajer Selma Bekmez, bu sabah hayatını kaybetti. Acı haberi sosyal medyadan duyuran Esra Sönmezer, "Canım kadar sevdiğim, menajerim ve arkadaşım Sema Bekmez ansızın hakkın rahmetine kavuşmuştur. Sevenlerini Ulus'ta hastaneye bekliyorum" mesajını paylaştı.

51 yaşındaki Selma Bekmez’in şeker komasına girerek yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Magazin Haberleri Bülteni (7 Kasım 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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Cadde Yazarları

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