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29.01.2021 - 15:33 |

Murat Kurşun çiftlikten kazandı, orkestrasıyla paylaştı

Şarkıcı Murat Kurşun, Balıkesir'de çiftlikte kazandığı parayı çalışamayan orkestra arkadaşlarıyla paylaştı.

Murat Kurşun çiftlikten kazandı, orkestrasıyla paylaştı
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Koronavirüs pandemisi nedeniyle sahne çalışmaları olmadığı için Balıkesir’de ailesiyle çiftlikte yaşayan Murat Kurşun, burada organik tarım ve hayvancılıkla geçimini sağladıklarına dikkat çekti.

Kendisi gibi sahne programı olmayan ve çalışamayan orkestra arkadaşlarıyla önceki gün bir araya getiren Murat Kurşun, yaklaşık iki saat boyunca tüm sosyal medya hesaplarından aynı anda canlı konser verdi.

Konserin maliyetini de kendisi karşılayan şarkıcı, takipçilerinden gelen yoğun istek üzerine böyle bir proje geliştirdiğini belirterek, ¨Hepimiz aylardır işsiziz. Ben ve saz arkadaşlarım daha sağlıklı günlerde bir arada olmayı hasretle bekliyoruz. Ancak bu günlerde de hem kendimizi hem de sevenlerimizi az da olsa eğlendirmek, moral vermek istedim¨ dedi.

Seda Bakan'dan Shakira dansıOyuncu Seda Bakan, dünyaca ünlü şarkıcı Shakira'nın geçtiğimiz ay çıkardığı 'Girl Like Me' şarkısının klibinde görülen koreografideki aynı figürleri sergilediği videosunu takipçileriyle paylaştı.
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Cadde Yazarları

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