Murat Kurşun sözünü tuttu

Murat Kurşun, önceki gün sağlık çalışanı olan 10 çiftin toplu düğün töreninde orkestrası ile birlikte ücretsiz konser verdi. Kuleli Yakamoz Restorant’ta gerçekleşen etkinliğe; iş, sanat ve spor dünyasının renkli isimleri de katılarak çiftlerin mutluluğuna ortak oldu.

Bazı çiftlerin özel isteği üzerine nikah şahitliği de yapan Kurşun, ¨Bizim için aylardır büyük özveriyle mücadele veren sağlık çalışanlarımızı eğlendirmek ve mutlu etmek için her zaman elimizden geleni yapmalıyız¨ dedi.