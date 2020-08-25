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25.08.2020 - 12:31 |

Murat Kurşun sözünü tuttu

Karantina sürecinde verdiği sözü tutan şarkıcı Murat Kurşun, sağlık çalışanlarının düğününde ücretsiz konser verdi.

Murat Kurşun sözünü tuttu
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Murat Kurşun, önceki gün sağlık çalışanı olan 10 çiftin toplu düğün töreninde orkestrası ile birlikte ücretsiz konser verdi. Kuleli Yakamoz Restorant’ta gerçekleşen etkinliğe; iş, sanat ve spor dünyasının renkli isimleri de katılarak çiftlerin mutluluğuna ortak oldu.

Bazı çiftlerin özel isteği üzerine nikah şahitliği de yapan Kurşun, ¨Bizim için aylardır büyük özveriyle mücadele veren sağlık çalışanlarımızı eğlendirmek ve mutlu etmek için her zaman elimizden geleni yapmalıyız¨ dedi.

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