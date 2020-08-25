25.08.2020 - 12:31 |
Murat Kurşun sözünü tuttu
Karantina sürecinde verdiği sözü tutan şarkıcı Murat Kurşun, sağlık çalışanlarının düğününde ücretsiz konser verdi.
Murat Kurşun, önceki gün sağlık çalışanı olan 10 çiftin toplu düğün töreninde orkestrası ile birlikte ücretsiz konser verdi. Kuleli Yakamoz Restorant’ta gerçekleşen etkinliğe; iş, sanat ve spor dünyasının renkli isimleri de katılarak çiftlerin mutluluğuna ortak oldu.
Bazı çiftlerin özel isteği üzerine nikah şahitliği de yapan Kurşun, ¨Bizim için aylardır büyük özveriyle mücadele veren sağlık çalışanlarımızı eğlendirmek ve mutlu etmek için her zaman elimizden geleni yapmalıyız¨ dedi.