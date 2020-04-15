Murat Övüç evli mi, oğlu kim? Murat Övüç oğlunun fotoğrafını paylaştı

"Nekşfliş" söylemi ile gündeme gelen Murat Övüç, yaptığı paylaşımlar ile de adından söz ettiriyor. Murat Övüç,“Benim Adım Osman” isimli komedi filminde oynayan oğlunun doğum gününü sosyal medya hesabı üzerinden kutladı. Peki Murat Övüç'ün oğlu kim?

Murat Övüç,paylaşımında, “Benim canım oğlum. Aslanım, nefesim, gururum. Benim dünyam… Ağır başlı, asil oğlum iyi ki doğdun” ifadelerini kullandı.

MURAT ÖVÜÇ KİMDİR, EVLİ Mİ?

Murat Övüç 1968 yılında Van’da doğdu. Bahçeşehir Üniversitesi İşletme bölümünde okudu. Üç ablası ve bir abisi olan Murat Övüç, 5 kardeşin en küçüğü. . İstanbul'da bazı mekanlarda astroloji ile ilgili yorumlar yapmakta olan Murat Övüç'ün müşterileri arasında ünlülerde bulunmaktadır.7 yıllık evliliğinden 19 yaşında bir oğlu olan Murat Övüç, Beyoğlu'nda otel ve restoran işletiyor.

Tüm bunların yanı sıra yönetmenliğini Sedat Kapurtu’nun üstlendiği, 17 Ağustos 2018 tarihinde vizyona giren Benim Adım Osman isimli komedi filminin oyuncu kadrosunda yer almıştı.