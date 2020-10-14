Murat Övüç kimdir, kaç yaşında? Murat Övüç Yeşim Salkım'a ne söyledi?

Murat Övüç kimdir sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmnaya devam ediyor. Sosyal medyaya çektiği videolar ile ünlenen Murat Övüç, Antalya'da bir sahnede sanatçı Yeşim Salık hakkında ettiği küfürler nedeniyle mahkemelik olmuştu. Yeşim Salkım mahkemeye suç duyurusunda bulunmuş Murat Övüç ise gelen tepkiler üzerine Yeşim Salkım'dan özür dilemişti.

Murav Övüç savcılıkta verdiği ifadesinde küfürlerin ağız alışkanlığı olduğunu ve şaka mahiyetinde söylediğini suçsuz olduğunu söylemişti.

MURAT ÖVÜÇ KİMDİR?

Murat Övüç 1968 yılında Van’da dünyaya geldi. Partevniyal Lisesi'ni bitirdikten sonra Bahçeşehir Üniversitesi İşletme Bölümü'nde okudu. Üç ablası ve bir abisi olan Murat Övüç, 5 kardeşin en küçüğü. 7 yıllık evliliğinden 19 yaşında bir oğlu olan Murat Övüç, Beyoğlu'nda otel ve restoran işletiyor.

Tüm bunların yanı sıra yönetmenliğini Sedat Kapurtu’nun üstlendiği, 17 Ağustos 2018 tarihinde vizyona giren Benim Adım Osman isimli komedi filminin oyuncu kadrosunda yer almıştı.