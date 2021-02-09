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09.02.2021 - 14:18 |

Murat Ünalmış, Aysel Gürel'i şarkılarıyla andı

Her pazar TRT Radyo 1'de 'Kum Saati' programını hazırlayıp sunan Oylum Seçin'in bu haftaki konuğu usta sanatçı Oya Başar'dı.

Murat Ünalmış, Aysel Gürel'i şarkılarıyla andı
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Murat Ünalmış, önceki gün Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti. Ünlü oyucncu, Aysel Gürel’in doğum gününde usta söz yazarı ve bestecinin Sezen Aksu şarkılarıyla duygulandırdı.

Bir çok enstrüman çaldığı bilinen oyuncu, geçtiğimiz günlerde adına yapılmış klarneti hesabından paylaşmıştı. Set sonrasında klarnetini alan Ünalmış, önce ‘Firuze’ şarkısını, sonra da ‘Sen Ağlama’ parçasını çalarak sosyal medya hesabından paylaştı.

Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan Ünalmış’a; "Nefesine sağlık", "Sezen ile yüreğimize dokundun", "Yüreğine sağlık" şeklinde övgü dolu yorumlar geldi.

    Magazin Haberleri Bülteni (9 Şubat 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
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    Cadde Yazarları

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