Müslüm Gürses kimdir, nereli? Müslüm Gürses ne zaman, neden öldü?

Müslüm Gürses, ölümünün ardından da şarkıları ile hala ilk günkü gibi çok seviliyor. Şanlıurfa'da doğan sanatçı, yaşamının bir kısmını da Adana'da geçirmiştir. Sanat yaşamına ise 1962 yılında aldığı derslerle başladı. Aralarındaki yaş farkına rağmen sanatçı Muhterem Nur ile hayatını birleştirmiştir. İşte Müslüm Gürses hayatı...

MÜSLÜM GÜRSES KİMDİR?

Gürses ya da doğum adıyla Müslüm Akbaş, 7 Mayıs 1953 tarihinde Fıstıközü, Halfeti, Şanlıurfa'da dünyaya geldi. Dünya genelinde "Father of Arabesque", Türkiye'de ise "Arabeskin Babası" ve "Müslüm Baba" olarak tanınmaktadır. Annesi Emine Hanım ile babası Mehmet Bey önceleri Tisa olarak bilinen ancak adı 1960'lı yıllarda Fıstıközü olarak değiştirilen Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesine bağlı bir köyde tanıştı. 7 Mayıs 1953'te Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinin Fıstıközü köyünde kerpiç bir evde Emine Hanım ile Mehmet Bey'in ilk çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Babası Mehmet Akbaş rençberlik yapmaktadır. Ailenin Ahmet isminde bir çocuğu daha olmuştur. Adana Hürriyet Mahallesi'ne taşındırlar.

Gürses, şarkıcılığa 1962 yılında nota, usul üslup ve şan dersleri alarak başladı. 1965 yılında küçük yaşta Adana'da bir çay bahçesinde şarkılar söyledi ve aynı zamanda halkevine de gitti. Terzi çıraklığı ve kunduracılık yaptı, o yıllarda bir gazinoda sahneye çıktı. Ayrıca ilkokuldan mezun olduktan sonra 14 yaşındayken, 1967 yılında Adana Aile Çay Bahçesi’nde düzenlenen yarışmaya katıldı ve birinci oldu. Soyadını da orada çalışırken “Gürses“ olarak değiştirirler.

1967 yılından itibaren TRT-Adana-Çukurova Radyosu'nda da her hafta Cumartesi günü canlı olarak türküler söyledi. 1968 yılından itibaren piyasaya ilk 45'likleri çıkarmaya başladı. İlk plağı 1968 tarihli Emmioğlu / Ovada Taşa Basma plağıdır ve Ömür Plak, Adana basımıdır. İstanbul'a gelen Gürses, Selahattin Sarıkaya'nın sahibi olduğu Sarıkaya Plak ile 2 adet 45'lik plak doldurdu: Giyin Kuşan Selvi Boylum / Hayatımı Sen Mahvettin ile Gitme Gel Gel / Haram Aşk. Daha sonra 1969 yılında yine İstanbul'da Sevda Yüklü Kervanlar şarkısını içeren Sevda Yüklü Kervanlar / Vurma Güzel Vurma isimli 45'lik plağı çıktı.Gürses, bu plaktan sonra askerliğini yaptı, tekrar İstanbul'a gelerek plaklarını çıkarmaya devam etti. 1 Şubat 2006'da Gönül Teknem / Sen Olmayınca adlı albümü Seyhan Müzik etiketiyle raflardaki yerini almıştır. Daha sonra Gürses’in yazar Murathan Mungan’la hazırlıkları 2 yıl süren ortak projesi “Aşk Tesadüfleri Sever” 18 Nisan 2006’da Pasaj Müzik etiketiyle yerini aldı. Mungan’ın sözlerini yazdığı, David Bowie’den Garbage’a, Leonard Cohen’den Jane Birkin’e birçok yabancı müzisyenin bestesini yaptığı şarkıları seslendirdi. Sonra 6 Şubat 2009'da yine Pasaj Müzik firmasından çarpıcı bir albüm olan "Sandık" albümü ile Müslüm Gürses sahnelere geri döndü.

Müslüm Gürses, 15 Kasım 2012 Perşembe günü geçirdiği by-pass ameliyatından sonra akciğer ve kalp yetmezliği nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı ve solunum cihazına bağlandı. Gürses, 3 Mart 2013'te, yaklaşık dört aydır tedavi görmekte olduğu hastanede hayatını kaybetti. 4 Mart 2013 günü Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.