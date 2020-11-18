Yakın arkadaşıyla birlikte geldiği AVM'de dünyaca ünlü markaların mağazalarını gezen Mustafa Kapı, “Fransa’da çok mutluyum. İznimi ailem ve arkadaşlarımla geçirmek istedim, tekrar Fransa’ya döneceğim" dedi.

Daha sonra muhabirlerden müsade isteyen 18 yaşındaki futbolcu, arkadaşları ile beraber alışveriş turuna kaldığı yerden devam etti.