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HaberlerMagazin Haberleri Mustafa Kapı: Fransa’da çok mutluyum
18.11.2020 - 14:03 |

Mustafa Kapı: Fransa’da çok mutluyum

Galatasaray’dan Fransa 1. Lig ekiplerinden Lille'e transfer olan Mustafa Kapı, önceki gün Aqua Florya AVM’de objektiflere yansıdı.

Mustafa Kapı: Fransa’da çok mutluyum
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Yakın arkadaşıyla birlikte geldiği AVM'de dünyaca ünlü markaların mağazalarını gezen Mustafa Kapı, “Fransa’da çok mutluyum. İznimi ailem ve arkadaşlarımla geçirmek istedim, tekrar Fransa’ya döneceğim" dedi.

Daha sonra muhabirlerden müsade isteyen 18 yaşındaki futbolcu, arkadaşları ile beraber alışveriş turuna kaldığı yerden devam etti.

Magazin Haberleri Bülteni (18 Kasım 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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