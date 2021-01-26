Mustafa Sandal aşka geldi: Sen yeter ki hep böyle bak

Emina Sandal'la 2018 yılında yollarını ayıran Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup, ilişkilerini geçtiğimiz aylarda noktalamıştı.

"SEN YETER Kİ HEP BÖYLE BAK!"

Yaklaşık dört ay önce tekrar bir araya gelen ikiliden Sandal, sevgilisi ile birlikte çekilen yeni karesini sosyal medya hesabından yayınladı. 51 yaşındaki Sandal, güneş gözlüğü takan sevgilisine "Sen yeter ki hep böyle bak!" sözleriyle takıldı.

Ünlü şarkıcının takipçileri, Melis Sütşurup'un gözlük taktığını belirterek; "Abi gözleri gözükmüyor ki" , "Gözlüklerden anlayamadım nasıl baktığını" şeklinde yorumlar yaptı.

Ünlü şarkıcı, Sütşurup ile ayrılığının ardından verdiği röportajda, "Melis ile keyifli vakit geçirdik" şeklinde konuşmuştu.

"MİDEMİ BULANDIRAN ŞEYLER VAR"

Eski sevgilisinin sözlerine kızan Melis Sütşurup ise şu ifadeleri kullanmıştı: Mustafa ile ilişkimizin bitme nedeni onun telefonunda gördüğüm bir mesaj değil. Mustafa hakkında tesadüfen öyle bir şey öğrendim ki ilişkiyi hemen bitirdim. Zaten öncesinde de midemi bulandıran çok şey vardı ama bunlar aldatma, ihanet gibi konular değil. Daha çirkin şeyler. Detayına girmem bana yakışmaz.

Ayrılık sebebi olarak, Emina Sandal ile 10 yıllık evliliklerini bitiren Mustafa Sandal'ın boşanma protokolü çerçevesinde eski eşine verdiği para nedeniyle mali sıkıntı içine girdiği iddiası ortaya atılmıştı.

"BORÇ" İDDİASI

O dönem sevgilisi Sütşurup'tan 100 bin TL borç aldığı iddia edilen Sandal'ın birlikteliği sürdürmek istemediği konuşulmuştu.

Öte yandan, Emina Jahovic ile boşandıktan sonra Mustafa Sandal'ın adı, başta oyuncu ve model olan Ceren Hindistan olmak üzere pek çok güzelle anılmıştı.