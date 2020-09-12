Mustafa Sandal, Defne Samyeli'den özür diledi

Magazinn.com Genel Yayın Yönetmeni Sinan Güzel, hayatını Seval Duğan ile birleştirdi. Çiftinin nikah şahitliğini; Mustafa Sandal, Seda Sayan, Aslı Hünel, Burak Yeter, Öznur Kaya ve Emre Kaya yaptı. Nikah töreni sırasında tüm şahitler maske takmayı ihmal etmezken, gecede sanatçılar birer birer sahne aldı.

Mustafa Sandal, "Evlilikte önemli olan sabır, sadakat ve aşkın da ölümsüz olması. Onu yakalayan çiftler de ömür boyu mutlu olabiliyor" şeklinde konuştu.

"TABİİ GÖRÜŞÜYORUZ"

Şarkıcı, gecede sahneye çıkarak ’Jest Oldu’ isimli şarkısını seslendirdi. Bir dönem aşk yaşadığı Melis Sütşurup ile yeniden ilişkiye başlayan Mustafa Sandal, "Tabii görüşüyoruz. Her şey güzel gidiyor" dedi.

"DEFNE'YE İLTİFAT OLARAK YAZDIM"

'Beni Ağlatma' adlı kitabında Defne Samyeli ile aşk yaşadığını iddia eden Mustafa Sandal'a, ünlü sunucu 'Kişilerin huzur ve sükununu bozma', 'Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi, yayılması ve paylaşılması' ve 'hakaret' suçlarından şikayet ederek dava açmıştı. Konu ile ilgili sorular karşısında ünlü popçu, "Bizimle iletişime geçmeye çalışmışlar belki ama benim bilgim dahilinde değil. Defne Hanım'ı bir arkadaş dost olarak görmek istiyorum. Kalbini kırmışsam da özür dilerim. Ama o niyetle ben isteyerek kırmam benim tarzım değil" şeklinde konuştu.

Kitabında Defne Samyeli'ye iltifat ettiğini dile getiren Sandal, "Onun duruşuna karakterine iltifat olarak yazdım. Başka yere gitti olay, hatta kendimi ezikliyorum okuduğunuzda. Onun beni canı gönülden insan olarak sevdiğini biliyorum. Araşırız konuşuruz çözeriz aramızda" diyerek, Defne Samyeli'ye zeytin dalı uzattı.

"ONUN İÇİN DEĞER"

Seda Sayan, "Bütün Türkiye biliyor ki, astım hastalığım var. Ancak Sinan benim için o kadar değerli ki, tüm önlemleri alıp buraya geldim, onun için değer" ifadelerini kullandı.

Sayan, "Yeni evliyim" diyen Aslı Hünel'e, "Ne yeni evlisi, iki yıl oldu, siz de artık eskidiniz" diye takıldı.

Bu arada, pandemi sonrası el sıkışmak yerine yumruk tokuşturmak moda olunca, Seda Sayan'ın da kendisine özel eldiven ve maske yaptırdığı dikkatlerden kaçmadı.

Gecede; Mustafa Sandal ve Seda Sayan'ın yanı sıra, Emre Kaya, Aslı Hünel, Murat Başaran, Serap Zincir, Gülşah Tütüncü ve Nihan Akın gibi birçok ünlü isim sahne aldı.