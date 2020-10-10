Mustafa Sandal'dan Melis Sütşurup itirafı: Yeniden görüşüyoruz

Yeni şarkısı ‘Damar’la gündemde olan Mustafa Sandal, Hürriyet gazetesinden Hakan Gence'ye röportaj verdi. 50 yaşındaki şarkıcı, özel hayatıyla ilgili şu açıklamaları yaptı.

Bir dönem çok çapkındınız. Şimdi sular duruldu mu?

Aa öyle mi, hiç haberim yok (gülüyor)! Yok be Hakan, öyle 'çok çapkındım' diyemem. Zaman zaman aşkın peşinde koştum, onu aradım, evet doğru. E sonuçta aşk adamıyım. Onu kovalamayı da bırakmam, durulmaz o sular.

Şarkılarınızda hep aşka iltifat ediyorsunuz, “Sebebi aşkı onurlandırmak” demiştiniz. Neden aşkı onurlandırma misyonu edindiniz?

Ben özel hayatımda da şarkılarımda da aşka ve kadına iltifat etmeyi seviyorum. Benim yaşam tarzım, hayata bakış açım bu. Aşkı onurlandırmak bizi daha güzele, daha doğruya götürür ve o sevgi denizinde asla boğulmazsın. İnsanlara sevgiyi aşılamak, aşkın iltifata layık olduğunu anlatmak, bir sanatçı olarak -misyon demeyelim de- görevim.

Bir kadını etkilemek için en çok kullandığınız iltifat ne?

Kişisine göre değişir. Şahsa göre taktik geliştirmek daha doğru (gülüyor). Genel taktikler herkeste aynı reaksiyonu veremeyebilir.

Melis Sütşurup’la yeniden barıştığınız söyleniyor. Doğru mu?

Doğru, yeniden görüşüyoruz. Birbirimize çok iyi geliyoruz. Sağlıklı, güzel bir ilişkimiz var. Mutluyuz ikimiz de, önemli olan da bu. Geçmişe sünger çekip önümüze bakıyoruz. Bana güzel şeyler hissettiriyor, sanırım ben de ona.