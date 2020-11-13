Mustafa Topaloğlu kimdir, kaç yaşında, eşi kim? Mustafa Topaloğlu'nun sağlık durumu nasıl?
Mustafa Topaloğlu kimdir sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Bir sabah programına konuk olduktan sonra programın ardından kendisini iyi hissetmediğini söyleyen Uzaylı lakaplı Mustafa Topaloğlu apar topar hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Mustafa Topaloğlu hakkında merak edilen bilgileri sizler için derledik.
Mustafa Topaloğlu kimdir sorusu magazin gündemini takip eden vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. TV ekranında yayınlanan bir sabah programına konuk olduktan sonra kendisini iyi hissetmediğini söyleyen Mustafa Topaloğlu apar topar hastaneye kaldırıldı. Kalp Krizi geçirdiği öğrenilen Mustafa Topaloğlu'nun sağlık durumu ve hayatı hakkında merak edilenleri sizler için derledik
MUSTAFA TOPALOĞLU KİMDİR?
Mustafa Topaloğlu, 1957 yılında Artvin’in Hopa ilçesinde dünyaya geldi. Mustafa Topaloğlu, Magazin programlarında daha çok Uzaylı Türkücü olarak anılır. Mayıs 2012'de Survivor adlı yarışma programına katılmıştır. Hilmi Topaloğlu'nun kardeşidir. Ayrıca 1990'larda kardeşi Hilmi Topaloğlu ile beraber Prestij Müziği kurmuştur. Oğlu Çağlayan Topaloğlu da müzisyendir.
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Mustafa Topaloğlu'nun ilk eşi Hasibe Hanım'dan bir kızı ve Çağlayan Topaloğlu adında bir oğlu vardır. 1986 yılında Leyla Somer ile 4 yıllık bir birliktelik yaşayan Mustafa Topaloğlu, 1998 yılından bu yana imam nikahlı eşi Derya Abnat'dan Irmak adında bir kızı Hilmi Uzay adında bir oğlu vardır. Mustafa Topaloğlu, 22 yıldır Hasibe Topaloğlu ile birlikte.