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22.11.2020 - 13:40 |

Mustafa Topaloğlu Sorgu Sual’de

Ünlü türkücü Mustafa Topaloğlu Sorgu Sual programına konuk oldu. Yaptıkları ve söyledikleri her dönem olay olan Topaloğlu, programda Merve Şahin ve Melis Özcan’ın kendisine yönelttiği sorulara şaşırtıcı cevaplar verdi.

Mustafa Topaloğlu Sorgu Sual’de
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‘UZAYLI DÜNYAYA LAZIMDI’

Uzaylı türkücü lakabıyla tanınan Mustafa Topaloğlu’na programda ‘Uzayla ilgili herhangi bir hikâyeniz olmadan nasıl uzaylı türkücü oldunuz?’ sorusu sorulduğunda, Topaloğlu ‘Siz başarıyı düşünmezsiniz, başarıyı düşündüğünüz zaman başarılı olamazsınız siz bir şey yaparsınız o şey iyi bir şey ise mutlaka sizi ödüllendirir. Uzaylı kelimesinin anlamına gelince uzaylı dünyaya lazımdı, lazım olduğum için söyledim.’ diyerek yanıt verdi.

‘BİR BAYANDAN DAHA BAYAN DEĞİLSİN!’

Programda Topaloğlu’na yıllar önce Bülent Ersoy ile arasında geçen polemik sorulduğunda ‘Bülent Ersoy, kadınlardan daha kadınım dedi, kadınlara hakaret etti, çünkü öyle bir dünyaya geliş şekli yok. Nihayetinde senin de baban erkek iki tarafa da bir hakaret hissettim. Bir bayandan daha bayanım dediği zaman orada dururum çünkü değilsin!’ diyerek yine Diva’yı kızdıracak sözler söyledi.

‘RAPÇİLERLE KAFA YAPTIM!’

Son şarkısı 'Ya Herro Ya Merro'ya çektiği klipiyle gündem olan Topaloğlu’na programda ‘Rapçi mi oldunuz yani?’ diye sorulduğunda ‘O klipimde rapçilerle kafa yaptım, rap şarkıları daha dünyada yokken benim rap şarkım vardı. Ama adına rap dememiştik. Ben bu şarkıları yaptığımda dünyada rap yoktu. Demek ki biz rapi hep olarak onlardan önce yaptık.’ diyerek müzik piyasasındaki yeni bir tartışmanın ateşini fitilledi.

‘GÖRÜNDÜĞÜM GİBİ BİR ERKEĞİM’

Kaşına dövme yaptıran ve saçlarını boyatan Mustafa Topaloğlu’na ‘Metroseksüel bir erkek misiniz?’ diye sorulduğunda Uzaylı Türkücü ‘Hayır metroya binemiyoruz ama seksüelide anlamam ben göründüğüm gibi bir erkeğim.’ diye yanıtlayarak sunucuları ve izleyicileri güldürdü.

Merve Şahin ve Melis Özcan’ın sunduğu Sorgu Sual programının kaçırdığınız bölümlerine cnnturk.com/sorgusual ve youtube.com/cnnturk sayfasından ulaşabilirsiniz.

 

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