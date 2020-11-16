Mustafa Topaloğlu'na ne oldu? Mustafa Topaloğlu sağlık durumu nasıl?

Mustafa Topaloğlu, 13 Kasım Cuma günü Alişan ve Demet Akalın'ın sabah programına katıldı ve sonrasında kuliste fenalaştığı öğrenildi. Tedavi altına alınan sanatçı, anjiyo olduktan sonra yoğun bakımdan çıkarıldı. Oğlu ve eşinin ardından Mustafa Topaloğlu da sevenleriyle durumlarına dair ayrıntıları paylaştı. Sanatçının takipçileri, 'Mustafa Topaloğlu'na ne oldu, son durumu nedir? sorularının yanıtını arıyor.

MUSTAFA TOPALOĞLU'NA NE OLDU?

Şarkıları ve tarzıyla olduğu kadar, katıldığı programlardaki ifadeleriyle de dikkatleri çeken türkücü Mustafa Topaloğlu, 13 Ekim Cuma günü Alişan ve Demet Akalın'ın sunduğu programa katıldı. Kuliste terlemeye başlayan sanatçı aniden fenalaşarak Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Eşi Derya Topaloğlu ile oğlu Çağlayan Topaloğlu ise hastane önünde soruları yanıtlamıştı.

MUSTAFA TOPALOĞLU SAĞLIK DURUMU NASIL?

Yaşananların ardından sanatçının oğlu Çağlayan, Mustafa Topaloğlu'nun anjiyo olacağını belirtmişti. Anjiyo işlemi sonrası 63 yaşındaki sanatçıdan güzel haber geldi. Topaloğlu, hasta yatağında, 'Duyarlılığınıza minnettarım. Gayet iyiyim. Sadece 1-2 gün hastanede kalacağım.' ifadelerine yer verdi. Başarılı isim, iki yıl önce de kalp krizi geçirerek anjiyo olmuş ve sonrasında da stent takılmıştı.