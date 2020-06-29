MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Müstakbel geline övgü
29.06.2020 - 07:00 |

Müstakbel geline övgü

Seda Sayan, oğlu Oğulcan Engin’le kendisini izlemeye gelen müstakbel gelini Ezgi Eyüboğlu’na, “Maşallah çok güzel ve tatlısın” diyerek, sahneden iltifat etti

Müstakbel geline övgü
ABONE OL

Seda Sayan, Bodrum Günay Restaurant’ta konser verdi. Şarkıcıyı, dinlemeye gelenler arasında müstakbel gelini Ezgi Eyüboğlu ve oğlu Oğulcan Engin de vardı. Oyuncuyla ilk defa yan yana gelen şarkıcı, “Maşallah çok güzel ve tatlısın. Çok yakışıyorsunuz. Allah tamamına erdirsin” diyerek, Eyüboğlu’na övgüler yağdırdı.

Çiçeği burnunda sevgililer, gece boyunca Sayan’ın parçalarına eşlik etti. Şarkıcı, evlenecekleri konuşulan ikili için ‘Ah Geceler’ eserini iki defa seslendirdi. Sayan, ayrıca geçtiğimiz nisan ayında hayatını kaybeden arkadaşı Nur Yerlitaş’ın, kendisi için diktiği elbiseyle izleyici karşısına çıkarak, modacıyı anmış oldu.

28 Haziran 2020 Magazin Haberleri BülteniGünün öne çıkan magazin haberlerini sizler için derledik
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İşlerinin başındalar

İşlerinin başındalar

Güzellik saati

Güzellik saati

Özel buluşma

Özel buluşma

Sevgilisiyle sürat teknesinde

Sevgilisiyle sürat teknesinde

Sıradaki Haber