Müstakbel geline övgü

Seda Sayan, Bodrum Günay Restaurant’ta konser verdi. Şarkıcıyı, dinlemeye gelenler arasında müstakbel gelini Ezgi Eyüboğlu ve oğlu Oğulcan Engin de vardı. Oyuncuyla ilk defa yan yana gelen şarkıcı, “Maşallah çok güzel ve tatlısın. Çok yakışıyorsunuz. Allah tamamına erdirsin” diyerek, Eyüboğlu’na övgüler yağdırdı.

Çiçeği burnunda sevgililer, gece boyunca Sayan’ın parçalarına eşlik etti. Şarkıcı, evlenecekleri konuşulan ikili için ‘Ah Geceler’ eserini iki defa seslendirdi. Sayan, ayrıca geçtiğimiz nisan ayında hayatını kaybeden arkadaşı Nur Yerlitaş’ın, kendisi için diktiği elbiseyle izleyici karşısına çıkarak, modacıyı anmış oldu.