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18.01.2021 - 07:00 |

Mutfakta da iddialı

Cemiyetin ünlü ismi Aslı Sipahi, karantina sürecini oğlu Kerem Öztürk ile mutfağa girerek değerlendiriyor.

Mutfakta da iddialı
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Cemiyetin ünlü ismi Aslı Sipahi, karantina sürecini oğlu Kerem Öztürk ile mutfağa girerek değerlendiriyor. Oğluyla birlikte yemek yapmayı çok sevdiğini söyleyen Aslı Hanım, geçtiğimiz günlerde Kerem’le poğaça yaptı. Hamuru oğluyla birlikte yoğururken çocuk gibi eğlenen Sipahi, sonrasında poğaçaların fotoğrafını paylaşarak mutfakta da sporda olduğu gibi başarılı olduğunu kanıtladı. Sipahi, 1995-2000 yılları arasında Binicilik Milli Takımı’nda yer almış ve üç kez Türkiye, bir kez de Balkan Şampiyonu olmuştu.

17 Ocak 2021 Magazin Haberleri Bülteni17 Ocak 2021 Magazin Haberleri Bülteni
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