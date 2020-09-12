Mutfakta eğlence var

Kanal D’nin sevilen programı ‘Gelinim Mutfakta’, Onur Büyüktopçu’nun sunumuyla 14 Eylül Pazartesi saat 13.45’te ekrana gelecek. Üç sezondur gündüz kuşağına renk katan yapımla izleyicilerle buluşmaya hazırlanan oyuncu, “Şahane giden bir iş bana emanet edildi. Birbirinden iddialı yarışmacılarımız var ve bomba gibi geliyoruz” dedi.