12.09.2020 - 07:00 |
Mutfakta eğlence var
Kanal D’nin sevilen programı ‘Gelinim Mutfakta’, Onur Büyüktopçu’nun sunumuyla 14 Eylül Pazartesi saat 13.45’te ekrana gelecek.
Kanal D’nin sevilen programı ‘Gelinim Mutfakta’, Onur Büyüktopçu’nun sunumuyla 14 Eylül Pazartesi saat 13.45’te ekrana gelecek. Üç sezondur gündüz kuşağına renk katan yapımla izleyicilerle buluşmaya hazırlanan oyuncu, “Şahane giden bir iş bana emanet edildi. Birbirinden iddialı yarışmacılarımız var ve bomba gibi geliyoruz” dedi.
Hakan Altun sosyal medyada olay oldu!Şarkıcı Hakan Altun, geçtiğimiz günlerde kendisi hakkında çıkan 'Müziği bıraktı' iddilarına yanıt vermek için kamera karşısına geçti. Videolu açıklama yapan Altun'un baş parmağındaki değişiklik sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı.