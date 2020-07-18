18.07.2020 - 07:00 |
‘Mutlu olmayı seçmek tercihtir’
Uzun süredir oğlu Daniel’in tedavi süreciyle uğraşan Özlem Kaymaz, sancılı günlerin ardından ailesiyle bir araya geldi.
Çocuklarının yeniden buluşmasıyla moralinin düzeldiğini belirten eski Türkiye güzeli, Instagram’dan paylaştığı fotoğrafa şu notu yazdı: “Film gibi değil mi hayatımız? Biz de ailenin yan yana gelmesiyle afiş yapalım dedik. Her şeye rağmen mutluluk! Mutlu olmayı seçmek, bir tercihtir.”
Barış Murat Yağcı'dan hayranlarına teşekkür videosu'Survivor'da sergilediği performansla finale kadar gelen Barış Murat Yağcı duygularını, "Hayatımın en güzel tecrübesiydi. Çok güzel anılar ve insanlar biriktirip, tüm gücümle mücadele ettiğim ada, yeni maceramın başlangıcı oldu" sözleriyle dile getirdi.