‘Mutlu olmayı seçmek tercihtir’

Çocuklarının yeniden buluşmasıyla moralinin düzeldiğini belirten eski Türkiye güzeli, Instagram’dan paylaştığı fotoğrafa şu notu yazdı: “Film gibi değil mi hayatımız? Biz de ailenin yan yana gelmesiyle afiş yapalım dedik. Her şeye rağmen mutluluk! Mutlu olmayı seçmek, bir tercihtir.”