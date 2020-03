Mutluluğa ‘Evet’ dediler

Türkiye’nin ilk ve tek etkinlik, toplantı ve kongre endüstrisi fuarı ACE of MICE Exhibition by Turkish Airlines ile ACE of MICE Awards organizasyonlarını gerçekleştiren Turizm Medya Grubu Başkanı Volkan Ataman, bir süredir beraber olduğu nişanlısı Uzman Psikolog Pınar Çakır ile dünyaevine girdi. Çifti, Crowne Plaza Florya’daki bu mutlu günlerinde iş, turizm ve magazin dünyasından çok sayıda tanıdık sima yalnız bırakmadı. Yaklaşık 500 kişinin katıldığı gecede, çiftin nikah şahitliğini, Gülseren Budayıcıoğlu ile Semih Baskan üstlendi. Ataman, Tom Ford damatlık tercih ederken, Çakır ise Oleg Cassini marka gelinlik giydi. Çiçeği burnunda ikilinin balayı tercihini Maldivler’den yana kullanacağı öğrenildi.