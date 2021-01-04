Mutluluk Zamanı filmi oyuncuları kim, konusu nedir? Mutluluk Zamanı nerede çekildi?

Romantik komedi filmi Mutluluk Zamanı, başroldeki iki oyuncuyu yeniden bir araya getiriyor. Ekranların en sevilen çifti olarak tarif edilen ikili Mutluluk Zamanı filminde başarılı performans sergilemişlerdir. 2018 yılında vizyona girdi ve senaryosunu ise Buğra Gülsoy ile Ali Erkan Ersezer kaleme aldı. İşte, Mutluluk Zamanı filmi detayları...

MUTLULUK ZAMANI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Mert, müşterilerini hayata karşı ayakları dimdik yere basan insanlara dönüştüren bir şirketinin sahibidir. Geçmişiyle yüzleşmeden kendi mükemmel hayatını yaratan Mert ve tüm hayatını geçmişinde yaşadıkları üzerine kuran Ada'nın yolları sürpriz bir şekilde kesişir. Mert'in hayatı Ada'yı tanıdıkça değişmeye başlar. Mert'i tanıdıkça ona aşık olan Ada ise ne kadar duygularına engel olmaya çalışsa da başarılı olamaz. Kendisini hep kaybeden biri olarak gören Ada'nın ağabeyi Tarık'ın hayatı ise Mert'le tanıştığında bambaşka bir hal alır. Fakat ne Cengiz'in "Mert'in kız kardeşine aşık olduğundan haberi vardır; ne de Ada'nın abisinin Mert'ten çapkınlık dersleri aldığından.

MUTLULUK ZAMANI OYUNCULARI

Başarılı filmin oyuncu kadrosunda ise; Barış Arduç, Elçin Sangu, Cengiz Bozkurt, Dila Bayrak, Levent Öktem, Nazlı Kar, Kerem Hakan Ilçin bulunuyor. Filmin çekimlerinin büyük kısmı ise Heybeliada'da gerçekleştirilmiştir.