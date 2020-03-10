‘Mutluluktan besleniyorum’

Ayla Çelik ve Nilgün Bodur, Kadınlar Günü’nde Next Level Alışveriş Merkezi’nin konuğu oldu. Kadınların zorluklarla mücadele etmesinin onları daha güçlü kıldığını belirten Çelik, ”En zor durumda bile her gecenin bir sabahı var, yaşanan olumsuzluklar da unutuluyor, kadın daha güçlü çıkıyor. Mutlu olmanın yollarını bulacağız. Eserlerim de mutluluktan beslenir” şeklinde konuştu. Şarkıcı, sohbetin ardından sevilen parçalarını Ankaralı hayranları için söyledi.